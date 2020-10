Es waren 50 000 Gäste

Speyer.Eine Null zuviel hatte sich in die Überschrift des gestrigen Artikels über die Besucherzahl des Historischen Museums der Pfalz eingeschlichen. Wer die im Text genannten Zahlen addierte, konnte erkennen, das es 50 000 Besucher waren, die den „Medicus“ sehen wollten, die Ausstellung, die seit Anfang September nun auch nach dem Lockdown wieder geöffnet ist.

Während der Schulferien in Rheinland-Pfalz sowie in Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland öffnet das Historische Museum der Pfalz auch montags seine Türen. Somit sind die kulturhistorische Ausstellung „Medicus – die Macht des Wissens“ und die Familien-Schau „Der Grüffelo – die Ausstellung“ bis Ende Oktober durchgehend von Montag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, zu sehen.

In der Grüffelo-Ausstellung begeben sich die großen und kleinen Besucher auf eine spannende Reise durch den Wald. In Begleitung des legendären Bilderbuchmonsters lernen sie die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennen. Die Medicus-Ausstellung widmet sich der Geschichte der Medizin über 5000 Jahre und knüpft mit elf Stationen zur Corona-Krise an das aktuelle Zeitgeschehen an. Jüngstes Ausstellungsstück ist der Brief eines Corona-Leugners, der kürzlich als anonyme Botschaft das Museum erreichte.

Wie bei allen öffentlichen Angeboten sorgt die Corona-Krise auch im Museum für Einlass- und Personenbegrenzungen. Die Karten müssen nicht vorbestellt werden, sondern sind direkt an der Museumskasse erhältlich. Wer das Museum zwischen Montag und Freitag besucht, kann den Onlinekauf unter www.tickets.museum.speyer.de nutzen. Es muss von allen über sechs Jahren eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. zg

