Essen to go: Verpackungen korrekt entsorgen

Speyer.Seit die ersten Lockerungen der Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus in Kraft getreten sind, dominieren immer mehr wild entsorgte Einwegverpackungen das Stadtbild, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Plastikeisbecher, Polystyrolboxen, Einmalgeschirr und Pizzakartons fänden viel zu oft nicht mehr den Weg in den heimischen oder öffentlichen Mülleimer. Das sehe nicht nur unschön aus, sondern beschere denjenigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die den Müll aufsammeln müssen, einen erheblichen Mehraufwand. Die Stadtverwaltung appelliert daher an alle Konsumenten, ihr Verhalten zu überdenken sowie an die Verkaufsstellen des Einzelhandels, die diese Verpackungen in Umlauf bringen, sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusstzuwerden und in Sachen Müllentsorgung aktiv auf ihre Kundschaft einzuwirken.

„Wir wissen, dass durch die Schließung der Gastronomiebetriebe für den Vor-Ort-Verzehr mehr Einmalverpackungen verbraucht und ausgegeben werden als zuvor. Trotz allem kann und darf es nicht sein, dass der städtische Baubetriebshof fast drei Stunden damit beschäftigt ist, die Rheinpromenade auf Höhe der Franz-Kirrmeier- und Hafenstraße, von achtlos weggeworfenem Verpackungsmüll zu säubern“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

„Denken Sie über mögliche Alternativen nach und nehmen Sie, sollte ein Mülleimer überfüllt sein, ihren Verpackungsmüll einfach noch ein Stück weiter mit. Ein sauberes und gepflegtes Stadtbild haben wir nur, wenn jede und jeder Einzelne das eigene Verhalten reflektiert“, appelliert die Verwaltungschefin. zg

