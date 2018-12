Etliche starke Tage zwischen Regenphasen

Speyer.Der Weihnachtsmarkt ist vorbei, der Neujahrsmarkt läuft nahtlos weiter. Die Atmosphäre zwischen der Schlittschuhbahn am Altpörtel und dem Budenzauber zwischen Alter Münze und Dom ist deshalb festlich geblieben. Beim Angebot sieht es im Großen und Ganzen ebenso aus – nur ganz marginal hat sich etwas im Sortiment getan.

In den letzten Tagen vor Weihnachten ging es noch mal rund auf dem schmucken Markt, der mit viel Naturmaterialien für besondere Gemütlichkeit sorgte. Die letzten Geschenke wurden eingetütet, der letzte Glühwein vor dem Fest im Kreise der Familie am Mittag von Heiligabend an einem der Beschicker-Stände genossen.

Wetter trübt Bilanz

„Es ist alles im grünen Bereich“, fasste der Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbandes, Alexander Lemke, zusammen, wie er den Verlauf der zurückliegenden Wochen bewertet. Am 26. November war der Weihnachtszauber eröffnet worden. Das Problem: das Wetter. Nach einem staubtrockenen Hitzesommer folgte der Regen, der zwar ersehnt, aber dem Betrieb nicht immer zuträglich war. „Es ist ganz einfach: Wenn das Wetter gut ist, verdienen wir was, wenn es nicht gut ist, dann nicht“, sah Lemke die Dinge, wie sie sind.

Jammern kam für ihn dennoch nicht in Frage, denn etliche starke Tage hatte es zwischen den Regenphasen gegeben. „Altpörtel in Flammen“ nannte der örtliche Verbands-Chef als Paradebeispiel und wurde darin von seiner Mutter Birgit, ebenfalls im Verbandsvorstand engagiert, bestätigt. „Das war verrückt“, äußerte sie sich zu den Menschenmassen, die sich an den beiden Feuerwerks-Abenden in der Maximilianstraße formiert hatten und entsprechend vor und nach dem Spektakel den Weihnachtsmarkt stürmten.

„Beim zweiten Mal sollen zwischen 10 000 und 15 000 Besucher da gewesen sein“, gab Lemke wieder, was sie Gesprächen mit verantwortlichen Organisatoren entnommen hatte. Abgesehen von diesem Publikumsmagneten wies Alexander Lemke auf die Adventswochenenden hin, die ebenfalls für die Schausteller bestens gelaufen seien.

Dem entsprach die Einschätzung von Peter Stepp, der im zwölften Jahr beim Kunsthandwerkermarkt im Rathausinnenhof seinen Versorgungsstand aufgebaut hatte. Nur an den Wochenenden war die kleine Zeltstadt, die mit vielen kreativen Besonderheiten gespickt war, geöffnet.

„Insgesamt können wir uns nicht beklagen“, bilanzierte Stepp. Vor allem das dritte Adventswochenende sei super gewesen. Mit Kartoffelsuppe und Raclette, selbst gebackenen „Wolfs-Zähnen“ nach Peters und Großmutter Helenes Rezept sowie selbst angesetztem Glühwein und Ingwertee setzte der Speyerer einen geschmackvollen Kontrapunkt zum kommerziellen Weihnachtsmarkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Gegenüber den Anfangsjahren hat sich der Kunsthandwerkermarkt mittlerweile etabliert“, stellte Stepp fest. Besonders honoriert werde von den Besuchern das wechselnde Angebot an den Ständen mit handwerklicher Kunst.

Stressfrei schlendern

Bis Sonntag, 6. Januar, können die Speyer-Besucher noch ein wenig nachweihnachtliches Flair schnuppern auf dem Neujahrsmarkt, der täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet ist. Lemke freut sich schon auf die restlichen Tage. „Die Leute haben keinen Weihnachtsstress mehr und sind entspannter“, betonte er. Und: Seine Bratwurst geht so gut über die Theke wie vor den Festtagen. mus

