Evangelische Landeskirche im Nationalsozialismus

Speyer.Die Stadt Speyer arbeitet derzeit ihre Geschichte in der NS-Zeit auf. In der geplanten Veröffentlichung sollen neben der Stadtverwaltung, Schulen und Vereinen auch Speyerer Institutionen wie das Historische Museum der Pfalz, die Landesbibliothek und die Kirchen behandelt werden.

Vor diesem Hintergrund präsentiert das Kulturelle Erbe – Stadtarchiv Speyer derzeit die Wanderausstellung der evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) mit dem Titel „Protestanten ohne Protest“.

Protestantismus und Nationalsozialismus gingen in der Pfalz weitgehend Hand in Hand. NS-Funktionäre sahen sich als gute Protestanten, Kirchenvertreter waren zum Teil begeisterte Nationalsozialisten. Erkennbaren Widerstand („Kirchenkampf“) gab es nicht.

Im Anschluss an die Publikation „Protestanten ohne Protest“ (herausgegeben von Christoph Picker, Gabriele Stüber, Klaus Bümlein und Frank-Matthias Hofmann, Speyer/Leipzig 2016) bietet die Wanderausstellung auf insgesamt 15 Roll-Ups Informationen zur pfälzischen Landeskirche im Nationalsozialismus mit dem Schwerpunkt auf dem Gemeindeleben.

Der Umgang fällt schwer

Der Umgang mit der NS-Vergangenheit fällt schwer. Wie ist mit dem Versagen der Landeskirche und der Kirchengemeinden umzugehen? Was ist zu den Tätern und den Unterstützern des NS-Regimes aus unseren Reihen zu sagen? Was sind die heutigen Generationen den Nachfahren der Opfer schuldig? Was soll mit den Relikten der NS-Kirchengeschichte geschehen? Einen Schlussstrich kann es nicht geben. Dazu wiegen die Verbrechen, die Leiden der Opfer und das Versagen der Kirche zu schwer. Die historische Aufarbeitung ist nicht abgeschlossen. Jede Generation steht neu vor der Aufgabe, sich die Geschichte anzueignen. Die Ausstellung ist bis Montag, 28. Oktober, im Glaspavillon des Rathausrückgebäudes, Maximilianstraße 12, zu sehen. Besuchszeiten sind Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr sowie Freitag 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. zg

Info: Weitere Informationen unter www.protestanten-ohne-protest.de

