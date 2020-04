Ewig lockt das Gold

Speyer.Goldschürfer am Rhein sieht man nicht alle Tage. Am Sonntag konnten die Flaneure, die trotz Corona auf der Landzunge bei der Schiffswerft Braun unterwegs waren, das seltene Ereignis aus sicherer Entfernung beobachten. Drei Goldsucher, professionell ausgestattet mit Goldwaschrinnen vom Typ „Highbanker“, schürften am endlos langen Kiesstrand nach dem Edelmetall. Von einem Goldrausch wie einst am Yukon konnte jedoch keine Rede sein. Auch nach Nuggets oder feinkörnigen Krümeln suchten sie im Sand-Kies-Gemisch vergeblich.

Das tat dem Enthusiasmus der Dreier-Crew – mehr als ihre Vornamen Holger, Markus und Thomas wollten sie nicht verraten – aber keinen Abbruch. Die im Saarland und bei Köln lebenden Schürfer betreiben die zeitintensive Suche als Hobby und sind selbst mit kleinster Ausbeute zufrieden. So war es auch am Sonntag, als sie in Abständen von etwa zehn Metern von morgens um neun bis in den späten Nachmittag hinein Schaufel um Schaufel Rheinkies in ihre drei Goldwaschrinnen schippten. Den Strom für die Wasserpumpen lieferte bei strahlendem Sonnenschein ein umweltfreundliches Solarmodul. Immerhin war am Abend bei genauem Hinsehen auf dem Boden eines Eimers ein klein wenig Goldstaub auszumachen.

Regelmäßig an der Salierbrücke

Durchaus professionell ist die Vorbereitung der drei sonst anderweitig berufstätigen Schürfer, denn sie fahren an den Wochenenden nicht blind drauflos, um an irgendeinem Fluss zu buddeln. Auf Karten suchen sie gezielt nach Flussabschnitten, die vor allem bei Niedrigwasser mit großen Kiesstränden aufwarten können. So sind die Goldsucher vor vielen Jahren auch nach Speyer gekommen.

Da sie gleich beim ersten Einsatz „relativ erfolgreich“ waren, sind sie dem Rheinabschnitt Oberstrom an der Salierbrücke treu geblieben und kommen regelmäßig. Immer in der Hoffnung, irgendwann doch einmal den großen Fund zu machen. Wie unwahrscheinlich das ist, brachte Holger gegenüber unserer Zeitung mit einem Schmunzeln zum Ausdruck. Er sagt: „Mit dem Sammeln von Pfandflaschen würden wir wahrscheinlich mehr verdienen!“

