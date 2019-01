Familiendynastien Mailands

Speyer.„Sie waren grenzenlos in ihrer Grausamkeit und Machtgier“: So wird die Geschichte des Herzogtums Mailand unter den Visconti und Sforza (1277/1395 - 1535) beschrieben. Mit diesem Thema befasst sich der Jahreseröffnungsvortrag von Michael Schollenberger am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr im Haus der Vereine. Der Eintritt ist frei.

Mailand wurde vor über 2000 Jahren von Kelten gegründet und früh von den Römern als strategisch günstiger Handels- und Verwaltungsort zwischen Alpen und Abruzzen erkannt. Mailand war über einige Jahrhunderte zweifellos eine der politisch und wirtschaftlich mächtigsten und bedeutendsten Städte, die sogar dem Heiligen Römischen Reich unter den Staufern zu trotzen vermochte. Der Vortrag legt den Schwerpunkt auf die nachfolgende Epoche der Signorie, als sich speziell in Ober- und Mittelitalien unter dann zu beleuchtenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gründen mächtige Adelsfamilien zur Alleinherrschaft aufschwangen. Ein berühmtes Beispiel sind die Medici in Florenz, aber auch Mailand folgte unter den Familiendynastien der Visconti und Sforza dieser Entwicklung. Die Visconti erreichten dabei sogar unter Gian Galeazzo die Erhebung ihres Herrschaftsgebietes zu einem Herzogtum des Reiches.

Anhand von Quellenzeugnissen und Bildern verfolgt der Vortrag die Entwicklung beider Familien, bei denen sich in irritierender Weise lichte und dunkle Momente zur gleichen Zeit auftun. Der Vortrag endet mit dem Jahr 1535, als das Herzogtum zwar reichsrechtlich noch bis zu den napoleonischen Umwälzungen 1796 formal weiterexistierte, aber nur noch als Anhängsel der zunächst spanischen und dann österreichischen Habsburger. zg

