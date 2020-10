Familienkunst der Feuersteins als Faszinosum

Speyer.Vom „Großvater zum Enkel“ – unter diesem Motto zeigt das Feuerbachhaus in der Allerheiligenstraße 9 ab Samstag, 10. Oktober, Werke der Künstlerfamilie Feuerstein. Dass sich gleich drei Generationen einer Familie dem Faszinosum Kunst zugewandt haben, ist sicher keine Selbstverständlichkeit. Umso interessanter ist es, sich mit den jeweiligen Ausdrucksformen von Großvater Josef, Sohn Fred und Enkel Moritz Feuerstein auseinanderzusetzen, die als Zeichner, Maler und Fotograf ganz eigene Stilrichtungen verfolgen oder im Fall des im Jahre 2000 verstorbenen Josef Feuerstein verfolgten. Wobei der zeichnende Großvater Josef auch als Maler dauerhafte Spuren hinterließ.

Obwohl wegen der Corona-Problematik diesmal auf die sonst obligatorische Eröffnungsfeier verzichtet wird, hat das kunstinteressierte Publikum während den aktuell geltenden Öffnungszeiten der Weinstube ausreichend Gelegenheit, eine Präsentation in Augenschein zu nehmen, die ihren Reiz aus den unterschiedlichen Vorgehensweisen der Kunstschaffenden und einer Hängung bezieht, die auf eine räumliche Trennung bewusst verzichtet.

Dass Josef Feuerstein ein hervorragender Zeichner war, belegen teilweise mit Aquarellfarben kolorierte Tuschezeichnungen. Eine Besonderheit stellt die Mappe „Speyer anno dazumal“ dar. Darin entfaltet der Künstler mit perfekten Federzeichnungen einen Bilderbogen, der mit historischen städtischen Ein- und Ansichten wie dem Feuerbachhaus von 1925, der Pfaugasse mit der einstigen Elendsherberge sowie romantischen Winkeln der Altstadt vor allem Sammler Speyerer Motive ansprechen dürfte.

Ein wahrer Romantiker

Neben den Zeichnungen verdeutlicht die Ausstellung, dass Josef Feuerstein auch ein vom Impressionismus und Malern dieser Epoche wie Monet und Renoir beeinflusster Maler war. Dies lässt sich unschwer an einigen mit Öl- oder Aquarellfarben gemalten Bildern nachvollziehen. Sie spiegeln die Liebe des von Stimmungen und Wetterlage beeinflussten Romantikers zur Landschaft wieder und wurden ganz im Sinne der Freilichtmalerei überwiegend in der freien Natur gemalt. So entstanden stimmungsvolle Kompositionen, deren Farbspektrum entsprechend der vier Jahreszeiten variiert.

Sohn Fred Feuerstein wurde ebenfalls schon früh von der Muse geküsst. Der Ausbildung zum Kirchenmaler folgten Studienjahre an der Mannheimer Kunstschule Rödel und der Freien Akademie Mannheim. Kein Wunder also, dass er sich vor allem über die Farbe ausdrückt. So sind im Feuerbachhaus Aquarelle von ihm zu sehen, in denen seine Liebe zur Pfalz malerisch so nachhaltig zum Ausdruck kommt, dass sich erklärende Worte eigentlich erübrigen. Dennoch sei angemerkt, dass es sich bei den teils poetisch anmutenden Blicken auf Weinberge, in die Rheinebene sowie weiteren Landschaftseindrücken um Kompositionen handelt, welche stilistisch eine Bandbreite abbilden, die von einer transparenten Gegenständlichkeit über den Impressionismus bis hin zur konsequenten Auflösung der Formen bestimmt wird. Was die Farbgebung angelangt, bewegt sich der „Lichtmaler“ Fred Feuerstein changierend zwischen warmen, kräftigen und situationsbedingt auch schrillen Tönen.

Während die Arbeiten von Josef und Fred Feuerstein aus sich selbst heraus sprechen, stellt Moritz gewisse Anforderungen an die Interpretationsfähigkeit der Besucher. Der Geschäftsführer von Photo-Feuerstein ist seit 2009 selbstständig als Fotograf und freischaffender Künstler tätig. Am 1. Oktober hat er das ehemalige Fotostudio Fix auf der Maximilianstraße 72 übernommen.

Neben früheren Arbeiten wie der Langzeitaufnahme eines Selbstporträts lässt er vor allem mit zwei druckfrischen Werken im Format 100 mal 150 Zentimeter aufhorchen, denen eine gewisse Rätselhaftigkeit innewohnt. Dabei handelt es sich um aus vielen fotografischen Elementen bestehende Collagen, deren surreal anmutender Tiefgang sich auch in umweltkritischen Ansätzen äußert. Mit den Schwarz-Weiß-Fotografien „Heute“ sowie „Gestern und Morgen“ dreht der Fotograf umweltorientiert am Rad der Zeit.

Beim verschachtelten Blick aus einem Turm auf die frühere Maximilianstraße geht es einer im Vordergrund abgelichteten Biene noch gut, während in der Fotocollage „Heute“ ein totes Insekt vor dem Kaiserdom als mahnende Botschaft zu verstehen ist. Die Magie des Augenblicks wird zusätzlich durch abgestufte Grautöne und eine verschwommene Wiedergabe verstärkt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.10.2020