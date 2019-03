Farbenfrohes Unikat hängt neben Warhol

Speyer.Die noch bis 16. Juni im Historischen Museum zu sehende Marilyn-Monroe-Ausstellung ist um ein weiteres Exponat reicher. Gestern schenkte die national und international tätige Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung aus Mannheim dem Museum eine farbstarke Lithographie des Neustadter Künstlers Gerhard Hofmann mit dem Konterfei der 1962 in Los Angeles verstorbenen Stilikone.

Mit der Schenkung ergänzte die Stiftung für Kunst und Soziales die Sonderausstellung um den Beitrag eines regionalen und vielfach ausgezeichneten Künstlers, der in der internationalen Kunstszene etabliert ist und dessen Werke in Deutschland, vielen Ländern Europas und den USA zu finden sind.

Als Grundlage für die Monroe-Lithografie diente Hofmann ein Foto von Alfred Eisenstaedt (1898 bis 1995), der zu den einflussreichsten Fotoreportern des 20. Jahrhunderts zählte. Auf die Arbeit aufmerksam wurden Stiftungsvorstand Dr. Berthold Roland und Stiftungsgeschäftsführer Oliver Roland bei einem Besuch im Atelier von Gerhard Hofmann. Begeistert von der Ausdrucksstärke reifte in ihnen der Entschluss, sie zu erwerben und dem Historischen Museum als Geschenk zu übereignen. Eine diesbezügliche Rücksprache mit Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert stieß auf eine positive Resonanz und so konnten sich gestern alle Beteiligten am Neuzugang erfreuen.

Platz im Büro

Das Bild ist im Ausgangsbereich der Ausstellung nur wenige Meter neben einem Monroe-Porträt auf goldfarbener Leinwand von Andy Warhol zu sehen. Im Beisein der Stifter und des Künstlers sowie weiteren Repräsentanten von Stiftung und Museum betonte Direktor Schubert in seiner Dankesrede, dass das Bild nach Ausstellungsende einen Platz in seinem Büro haben werde, „wo es mich dauerhaft an die schon jetzt als erfolgreich einzustufende Sonderausstellung erinnern wird“, so Schubert.

Das Monroe-Porträt von Hofmann ist kein Einzelstück. Der über eine eigene Radierwerkstatt in Neustadt verfügende Künstler hat im vergangenen Jahr eine auf 100 Exemplare limitierte Auflage geschaffen. Da jede einzelne Druckgrafik aber unterschiedlich eingefärbt ist, handelt es sich trotz der seriellen Fertigung jeweils um Unikate. Die Bildgröße beträgt 24 mal 21 Zentimeter. Gedruckt sind die Porträts auf 50 mal 40 Zentimeter messende Papierbögen. Das Historische Museum der Pfalz wurde von der Stiftung bereits zum wiederholten Male mit Schenkungen bedacht. Dazu zählen seit Juli 2017 auch zwei Büsten des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Berücksichtigt wurden in der Vergangenheit zudem weitere Speyerer Einrichtungen wie Purrmann-Haus, Feuerbachmuseum und Landesbibliothek.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019