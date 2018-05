Farbenfrohes Werk hilft Kinder zu fördern

Anzeige

Speyer.In ein farbenfrohes Feuerwerk an Emotionen taucht der Betrachter des Brezelfestbilds 2018 ein, das der Spanier Miguel Munoz für den Serviceclub Round Table 63 geschaffen hat. Munoz, der seit fünf Jahren in Speyer lebt, geht geradezu verschwenderisch um mit typischen Speyer-Motiven. Er gibt neben dem Dom auch Altpörtel, Alter Münze und Läutturm Raum, setzt in den Vordergrund Vergnügungspark-Elemente wie Riesenrad, Ketten- und Kinderkarussell sowie den Rhein und überwölbt das Ganze mit einem Himmel aus Speyerer Stadtplan, den er mit bunten, an Luftballons erinnernde Kreisen übermalt.

Klar, dass auch Brezel, Bier- und Dubbeglas sowie die rot-weißen Stadtfarben nicht fehlen – und die Silhouetten der Festbesucher inmitten dieses bunten Treibens.

„Ich habe frühere Brezelfest-Bilder gesehen und gesagt: Das möchte ich auch machen“, erläuterte der 1971 in Gijón geborene Munoz bei der Vorstellung des Festmotivs vorm Altpörtel. Die Initiative ging allerdings von Round-Table-Präsident Sebastian Fischer aus, desen Frau Munoz-Werke in einer Praxis gesehen hatte. Der Architekt und Maler ist in Speyer kein Unbekannter: Er hat bereits in der Galerie Kulturraum, in der Hauptstelle der Volksbank Kur- und Rheinpfalz sowie beim Künstlerbund ausgestellt.