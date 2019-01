Faszination Marilyn Monroe

Speyer.Die Allgemeinheit kennt sie als Sexsymbol, Stilikone und eine der meistfotografierten Frauen des vergangenen Jahrhunderts: die Schauspielerin und Sängerin Marilyn Monroe. „Hinter all dem Glamour jedoch verbirgt sich eine empfindsame, kokette, zähe und eigenwillige Frau. Sie war eine ängstliche, höchst talentierte Schauspielerin und ein Mensch voller Widersprüche und Rätsel. Teils bleiben sie bis heute unentschlüsselt“, fasst Ruth-Esther Geiger zusammen.

Die Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin setzt sich seit ihrer Jugendzeit mit dem Hollywoodstar auseinander. In ihrem Vortrag „Faszination Marilyn. Mythos und Leben einer Legende“ am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz ergründet Geiger das dramatische Leben und den Mythos, der Marilyn Monroe noch heute umgibt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unbekannte Seite beleuchten

Der Vortrag ist kostenfrei und findet begleitend zur Ausstellung „Marilyn Monroe. Die Unbekannte“ statt. Diese ist noch bis zum 16. Juni im Historischen Museum zu sehen.

Die kulturhistorische Schau vereint dabei über 300 Einzelexponate der Hollywoodikone des 20. Jahrhunderts, darunter persönliche Objekte wie Briefe, Fotografien, Schmink- und Schönheitsprodukte, und beleuchtet die bislang unbekannte Seite der facettenreichen Marilyn Monroe. zg

Info: Das komplette Begleitprogramm zur Ausstellung gibt’s unter www.marilyn-ausstellung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.01.2019