Feier mit Harlem Globetrotters

„Im Erdgeschoss sollen sich unsere Mode- und unsere Sportkompetenz vereinen“, sagt Engelhorn-Sports-Geschäftsführer Armin Weger. Kunden finden hier „alltagstaugliche Mode und Schuhe“, zudem den Fußballbereich. Wer es gerne individuell mag, kann sich seine Kickstiefel per Lasergravur persönlicher gestalten lassen. Wer Schuhe vor dem Kauf ausprobieren will, kann dies in einem kleinen Fußballkäfig tun. In beiden Bereichen (Frauen und Männer) bietet das Haus eine Laufanalyse an.

Eines der größten Häuser Europas

Engelhorn sports hat 300 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro im Jahr. Nach eigenen Angaben zählt das Sporthaus zu den größten und bedeutendsten in Europa. Für den Umbau hat das Familienunternehmen einen „kleinen siebenstelligen Betrag“ investiert, wie Fabian Engelhorn sagte, ohne genauer zu werden.

Wie bereits berichtet, will Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt („Opus V“) im Sporthaus ein weiteres Restaurant eröffnen. Schwerpunkt: gesundheitsbewusste Ernährung. stp

