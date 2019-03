Feier mit Passfoto-Aktion und Kinderschminken

Speyer.Die Bürgerbüros feiern ihren 20. Geburtstag: Am 15. März 1999 öffneten das Bürgerbüro I in der Salzgasse und das Bürgerbüro II in der Industriestraße erstmals ihre Tore. Ziel war es, an zwei Standorten moderne Dienstleistungszentren für die Bürger zu schaffen. Inzwischen hat sich das Konzept, das nach dem Stadtratsbeschluss von 1995 zunächst in eine vierjährige Probephase gestartet ist, längst etabliert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die beiden „Bübos“, wie die Bürgerbüros abgekürzt genannt werden, fungieren heute als zentrale Anlaufstelle für ein buntes Portfolio an Fragen und sind mit ihrem bürgerorientierten Service und der Freundlichkeit der Mitarbeiter ein wichtiger positiver Imageträger für die Stadtverwaltung.

„Wenn man von einer Abteilung als Chefin sehr wenig hört, dann weiß man, dass es läuft“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler beim Pressegespräch. Sie und die drei Teamleiter Simone Kratzin, Daniel Fleischmann (Bübo I) und Birgit Walther (Bübo II) sind stolz auf die 15 Mitarbeiter in der Salzgasse und die 22 Mitarbeiter in der Industriestraße, davon fünf in der Führerscheinstelle, die sehr viele unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben. Darunter beispielsweise das Einwohnermelde- und Passwesen, das Fundbüro (nur in der Salzgasse), das Zulassungs- und Führerscheinwesen (nur in der Industriestraße) sowie neuerdings die Ausstellung von Fischereischeinen. Die Bürger, die die Dienste der Bürgerbüros in Anspruch nehmen, lobten immer wieder die kurzen Wartezeiten, so Kratzin. Dass auch intern das „Betriebsklima“ stimmt, dafür spricht, dass zwölf von den insgesamt 37 Mitarbeitern schon seit dem Tag der Eröffnung in den Bürgerbüros arbeiten. Die Aufregung habe sich inzwischen zwar gelegt, berichten Birgit Knittel und Sabine Reeb, zwei Mitarbeiterinnen der ersten Stunde, langweilig würde es trotzdem nicht, denn man könne nie vorher wissen, was der nächste Kunde für ein Anliegen hat.

Tasche mit Gutscheinen

Neu ist die Willkommenstasche („Welcome Bag“), die ab Mai für zunächst ein Jahr eingeführt wird und die dann jeder neu und erstmalig in Speyer angemeldete Haushalt als Begrüßungsgeschenk erhält. Darin enthalten sind Informationen und Flyer rund um das Leben in der Domstadt sowie attraktive Gutscheine, wie eine Ermäßigung für das Bademaxx, eine Freifahrt auf der Speyerer Messe, ein freier Eintritt ins Historische Museum der Pfalz und vieles mehr.

Das 20. Jubiläum wird außerdem am Freitag, 10. Mai, ab 13 Uhr zusammen mit der (Wieder-)Eröffnung des Bürgerbüros in der Innenstadt, nach seinem Umzug von der Salzgasse in die Maximilianstraße 94, mit einem großen Bürgerfest gefeiert, kündigen die Verantwortlichen bereits jetzt an. Unter anderem wird es dort eine kostenlose Passfoto-Aktion, Kinderschminken, Bewirtung und Blicke hinter die Kulissen geben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019