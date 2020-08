Feiern zu Mariä Himmelfahrt

Speyer.Ein besonderer Tag für den Speyerer Dom und das Bistum Speyer ist das Fest Mariä Himmelfahrt an diesem Samstag, 15. August: Dann wird das Patrozinium und Hauptwallfahrtsfest des Doms gefeiert.

Schon die Vorgängerkirche des Doms war der in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter geweiht. Im Innern des Doms weisen die Fresken im Mittelschiff und im Kaisersaal, eine von Papst Pius XI. gestiftete Marienfigur im Chorbereich, auf das Patrozinium hin. In allen Gottesdiensten im Dom wird es die traditionelle Kräuterweihe geben. Um 10 Uhr zelebriert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper. Um 20.30 Uhr findet eine Marienfeier statt, bei der Diakon Paul Nowicki predigt. Daran schließt sich eine Lichterfeier ohne Prozession aber in Form einer besonders gestalteten Andacht an. Anmeldungen für die Gottesdienste nimmt das Pfarramt Pax Christi telefonisch unter 06232/10 21 40 oder per E-Mail an pfarramt.speyer@bistum-speyer.de entgegen. zg

