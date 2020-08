Ferien mit dem „Grüffelo“

Speyer.„Allein im Museum“ – dieser Traum aus dem gleichnamigen Film verwirklicht sich derzeit für die Kinder der Jugendförderung. Im städtischen Ferienprogramm macht das seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossene Historische Museum der Pfalz exklusiv für je zehn Kinder zwischen sechs und elf Jahren die Familienausstellung „Der Grüffelo“ zugänglich.

In der Ausstellung begeben sich die jungen Besucher mit der Maus auf den Weg durch den „Grüffelo“-Wald, begegnen dem Fuchs, der Eule, der Schlange und weiteren Wildtieren und treffen schließlich auf „Grüffelo“ selbst, das scheinbar schreckliche und doch so harmlose Wesen. Bis zur Corona-bedingten Schließung des Museums erwies sich die Schau als Besuchermagnet und zog annähernd 50 000 kleine und große Gäste in ihren Bann. Wann sie wiedereröffnet wird, ist noch nicht ganz klar. Aber immerhin soll es ja am 5. September mit der „Medicus“-Ausstellung wieder losgehen, so die Museumsleitung.

„In Zeiten der Corona-Pandemie leisten wir gerne einen Beitrag zur Entlastung der Familien und steuern zum Ferienangebot der Stadt einen hochwertigen Programmpunkt bei. Als Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs anklopften, ob es eine Möglichkeit gäbe, den ,Grüffelo’ aufzuwecken, der sich bei uns seit März im Tiefschlaf befindet, schmiedeten wir einen Plan“, sagt Museumsdirektor Alexander Schubert. „Hinter den Kulissen arbeiten wir auch an Lösungsmöglichkeiten, die beliebte Ausstellung ab Herbst wieder zu öffnen.“

In Kleingruppen erhalten die Kinder eine nach den aktuellen Hygienevorschriften ausgerichtete Führung. Sie werden von der 20-jährigen Marie Kaufmann, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Museum leistet, durch die Ausstellung begleitet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020