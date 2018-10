Fesseln für Energiewende

Speyer.In einer Sitzung hat der Rat der Stadt Speyer einstimmig eine Resolution gegen die Neufassung des Artikels 33 1a der Richtlinie für den Elektrizitätsbinnenmarkt gefasst. Sie lautet: „Der Rat lehnt die vom EU-Parlament und dem Rat der EU vorgeschlagene Neufassung des Artikels der Richtlinie für den Elektrizitätsbinnenmarkt ab, wonach die Verteilnetzbetreiber, wie zum Beispiel kommunale Stadtwerke, künftig nicht mehr Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge sein, diese Ladepunkte errichten, verwalten oder betreiben dürfen.“

Der Initiator der Resolution und stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Rottmann begründet die Resolution so: „Die Bundesregierung, Landesregierungen und viele Kommunen haben sich anspruchsvolle Ziele zum Schutz des Klimas und der Umwelt gesetzt. So hat Speyer auf Antrag der CDU am 2. November 2010 mit großer Mehrheit das Konzept ,Speyer 100 Prozent regenerativ’ beschlossen (bis zum Jahr 2030 beim Strombedarf und bis 2040 beim Wärmebedarf). Daneben wurde festgelegt, den CO2- und Feinstaubausstoß so weit wie möglich zu senken. Bis zum Jahr 2020 soll eine CO2-Reduzierung um 25 Prozent erreicht werden. Das Konzept und dessen Umsetzung bestehen aus vielen Bausteinen. Einer davon ist die Förderung von E-Kraftfahrzeugen. Hierzu werden logischerweise Ladestationen benötigt. Die Stadtwerke Speyer haben bislang sieben errichtet. Sie planen, in naher Zukunft sechs weitere Stationen einzurichten und natürlich alle Stationen zu betreiben. Schaut man sich die letzten beiden Förderaufrufe des Ministeriums an, so wurden in Rheinland-Pfalz 511 Ladestationen gefördert. Davon waren 423 und somit 83 Prozent von Stadtwerken beantragt“, so Rottmann.

Nur wenn Dritte es nicht machen

Das EU-Parlament hatte im Gegensatz dazu am 21. Februar 2018 im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie bei der Novellierung der Richtlinie für den Elektrizitätsbinnenmarkt vorgeschlagen, in Artikel 33 Absatz 1a den Verteilnetzbetreibern, wie zum Beispiel kommunalen Stadtwerken, zu untersagen, Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge sein. Zwar sei in Absatz 2 des Entwurfes vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten den Verteilnetzbetreibern das Errichten und Betreiben von E-Ladestationen gestatten dürften, aber eben nur dann, wenn nicht Dritte nach einem Ausschreibungsverfahren Interesse bekunden. Die Verhandlungen zwischen EU-Parlament, -Kommission und -Ministerrat sollen jetzt beginnen und noch 2018 abgeschlossen werden.

Bleibt die Richtlinie unverändert, würden gerade den Akteuren vor Ort, die Motoren des Klimaschutzes und der Wende am Energiemarkt seien, Fesseln angelegt. Ein Baustein zur Verringerung des CO2- und Feinstaubausstoßes wäre nicht mehr so leicht umsetzbar. Denn es sei fraglich, ob die am Markt agierenden oder sich formierenden Großbetreiber von E-Ladestationen, wie die Automobilindustrie oder Energiewirtschaft, dieses Netz so ausbauen, wie es die kommunalen Stadtwerke vor Ort tun würden. Zudem verzögere und verteuere ein Ausschreibungsverfahren den Ausbauprozess. Auch kämen die unveränderte Umsetzung der Richtlinie und eine entsprechende Interessenbekundung Dritter einer Enteignung der Verteilnetzbetreiber gleich, die bislang E-Ladestationen errichtet hätten, begründet Rottmann weiter.

Der Speyerer Stadtrat Rottmann hofft darauf, dass das Beispiel dieser Resolution Schule macht und möglichst viele Stadtwerke ähnlich agieren und so der Druck aufs Bundeswirtschaftsministerium erhöht wird, im Rahmen der Trilog-Verhandlungen noch eine Änderung der Richtlinie zu erreichen. ws

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018