Feste Größe dank steter Innovationsfreude

Speyer.Kreativität und Innovationsfreude bei gleichzeitiger Wahrung traditioneller Werte – so lassen sich 55 Jahre Autohaus Raber beschreiben. Auch wenn das Jubiläum in diesem Jahr situationsbedingt nicht, wie sonst üblich, mit einem großen Fest begangen werden kann, so haben sich die Macher dennoch ein kleines Dankeschön einfallen lassen. Wer möchte, kann vorbeikommen und die am Samstag, 31. Oktober, in dieser Zeitung veröffentlichte Anzeige gegen einen zum 55. Geburtstag produzierten Kaffeebecher eintauschen, wie das Autohaus in einer Pressemeldung mitteilt.

Alles begann am 2. November 1965, als Franz und Rose Raber, gerade mal 23 Jahre jung, ihre NSU-Vertretung und Aral-Tankstelle eröffneten. Im Laufe der Jahre folgten die Marken Simca, Talbot, Chrysler und Mitsubishi. Mit dem Einzug der Marke Honda im Jahr 1976 drehte sich neben der erfolgreichen Automobilpalette knapp zwei Jahrzehnte lang auch alles um die beliebten japanischen Zweiradmodelle.

Als Suzuki 1998 Mitsubishi ablöste und Honda getrennte Showrooms forderte, machte der Zweiradsektor dem Allradspezialisten Platz. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten erweisen sich die Honda- und Suzuki-Vertragshändler als erfolgreiches Duo mit vielen Modellen, die bei Bewertungen die Nase vorn haben und regelmäßig begehrte Preise abräumen.

Kontinuierliche Investitionen in Ausbau und Aufstockung von Räumlichkeiten, Dienstleistungen und Werkstattangebote, aber auch in Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren nicht nur Erfolgsgaranten des Gründerpaares.

Generationenwechsel im Jahr 2006

Auch nach dem Generationenwechsel im Jahr 2006, in dem die Kfz-Betriebswirtin Christiane Raber zunächst die alleinige Geschäftsführung übernahm und fünf Jahre später den langjährigen Mitarbeiter und geprüften Automobilverkäufer Ralf Gammelin mit ins Boot holte, hält die Fortentwicklung an.

Service- und Dienstleistungsangebote werden erweitert, Fahrzeugumbauten für Menschen mit Bewegungseinschränkungen und Fahrzeugtuning gehören bald ebenso zum Alltag wie Glasreparatur und Unterbodenversiegelung oder der neue Bremsenprüfstand.

Bei dem mehrmonatigen Umbau des mit modernster Ausstattung versehenen großen Showrooms wurde mit kostenlosem Wlan-Zugang auch dem „Netz-Bedürfnis“ der Kunden Rechnung getragen. Weniger sichtbar, aber nicht minder wichtig auch die neueste Technik in Sachen Energieeffizienz bei Heizung und Beleuchtung – und natürlich bei den Neufahrzeugen selbst, denn hier sind Hybrid- und Elektromobilität zuhause.

„Die langjährige Treue unserer Kunden, der interessierte Nachwuchs und unser großes Einzugsgebiet sind für uns ebenso Ansporn wie die regelmäßige Auszeichnung mit dem Honda Service Award“, freuen sich Christiane Raber und Ralf Gammelin, „dass es an allen Ecken rund läuft“.

Doch noch vor Innovationen und Investitionen steht das „R-Team“ für Menschen aus Fleisch und Blut, die sich ihrer Verantwortung gegenüber den Kunden, dem eigenen Standort und dem Nachwuchs bewusst sind – mit einem gelebten Servicegedanken, als zuverlässiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb sowie als Förderer lokaler Initiativen ist Raber eine feste Größe in Speyer, heißt es in der Meldung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020