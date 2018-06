Anzeige

Speyer.Ein turbulentes Sommer-Theaterstück, gespickt mit unterschiedlichsten Liedern, beschließt am heutigen Mittwoch um 20 Uhr das Festival Kulturbeutel im Alten Stadtsaal. Die Freie Bühne Neuwied lädt auf den „Campingplatz Sardella“, geführt von Gianluca Spirelli, der früher Platzwart im berühmten Fußballstadion von Mailand war und irgendwie denkt, er würde noch immer dort arbeiten. Die Gäste mögen ihn dafür, doch Gianluca quälen Sorgen, denn der Neureiche Bernd Baiser will den Campingplatz kaufen, um genau dort eine Sardellenfabrik aufzubauen. Doch so leicht geben die Gäste und Gianluca ihr geliebtes Plätzchen an der Adria nicht auf. zg