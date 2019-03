Festplatz wird für Rummel gesperrt

Speyer.Die Sperrung des Festplatzes für die Frühjahrsmesse wird bereits am Montag, 1. April, eingerichtet und dauert bis einschließlich Mittwoch, 24. April, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Parkplatzsuchende werden von der Stadtverwaltung gebeten, auf den Parkplatz beim Naturfreundehaus und das Gelände des Technik-Museums auszuweichen. Für Monats- und Jahresparkscheininhaber steht der Parkplatz beim Naturfreundehaus zur Verfügung.

Parallel zur Frühjahrsmesse findet am Sonntag, 7. April, der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Am Wochenende 13. und 14. April wird in der Innenstadt außerdem die Weinmesse „Wein am Dom“ veranstaltet. Insbesondere zu diesen Anlässen bittet die Straßenverkehrsbehörde die Besucher, möglichst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr anzureisen.

Zusätzlich steht an den Wochenenden der Parkplatz der PFW Flugzeugwerke zur Verfügung. Alle Ausweichparkplätze sind an den Shut-tlebusverkehr angebunden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.03.2019