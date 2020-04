Feuerbach, Ruländer und Becher kennt jeder

Speyer.Wer beim Internetlexikon Wikipedia die Stichworte „Bekannte Persönlichkeiten aus Speyer“ eingibt, wird von der Vielzahl der dort aufgelisteten Namen und Berufsgruppen einschließlich ihrer biografische Daten förmlich erschlagen. Zu den Berufen zählen neben anderen Buchdrucker, Bischöfe, Komponisten, Dichter, Künstler, Philosophen, Juristen, Historiker, Kaufleute, Ingenieure, Architekten, Tuchfabrikanten, Diplomaten, Mediziner, Politiker, Autoren und Bierbrauer.

Die chronologisch nach dem Geburtsjahr sortierte Aufzählung der etwa 300 mehr oder weniger bekannten Männer und Frauen, die in Speyer geboren wurden oder dort ihren Lebens- und Wirkungskreis hatten, beginnt bereits Ende des 11. Jahrhunderts. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert sind vor allem Persönlichkeiten, an die bis heute Museen, Straßennamen, Gedenktafeln, Plastiken und Skulpturen im öffentlichen Raum erinnern. Nach dem Ende der Corona-Pandemie könnte der Besuch solcher Gedenkstätten einen Stadtbummel wesentlich bereichern. Deshalb geben wir hier mal einige Tipps.

Der Buchdrucker Peter Drach

Beginnen wir bei der Vorstellung ausgewählter Persönlichkeiten mit dem im Jahr 1455 in Speyer geborenen und dort 1504 verstorbenen Buchdrucker Peter Drach dem Mittleren, an den in Speyer die Peter-Drach-Straße erinnert und dessen gleichnamiger Vater die erste Druckerei in Speyer gründete.

Ebenfalls aus Speyer stammt der Ökonom, Alchemist und wohl bedeutendste deutsche Merkantilist Johann Joachim Becher. Das lutherische Pfarrhaus der St. Georgenkirche in der Großen Himmelsgasse, in dem Becher am 6. Mai 1635 das Licht der Welt erblickte, existiert leider nicht mehr. An den im Oktober 1682 in London verstorbenen kaiserlichen Berater und Vielfachgelehrten erinnert jedoch eine interessante Gedenkstätte im Judenhof. Immerhin ist nach ihm auch die bis heute aktive Becher-Gesellschft benannt.

Nach dem am 14. September 1808 in Speyer geborenen und am 15. Mai 1884 in München verstorbenen Verleger, Publizisten und Politiker Georg Friedrich Kolb ist die Integrierte Gesamtschule in der Fritz-Ober-Straße benannt. Kolb war Teilnehmer am Hambacher Fest im Jahr 1832 und wurde 1848 zum Bürgermeister von Speyer gewählt.

Nicht fehlen darf der Maler Anselm Feuerbach. Am 12. September 1829 in Speyer geboren und im Januar 1880 in Venedig verstorben, zählte er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den bedeutendsten deutschen Malern. Sein saniertes Geburtshaus in der Allerheiligenstraße beherbergt heute ein Museum und eine Weinstube mit Freisitzen im malerischen Barockgarten. Zudem erinnert ein überlebensgroßes Denkmal des Bildhauers Fritz Claus (1885 bis 1956) im Feuerbachpark an den Maler.

Der große Eisenbahnmagnat

Am 10. April 1835 wurde Henry Villard als Heinrich Hilgard in Speyer geboren. Er besuchte hier das Gymnasium, studierte in München und wanderte 1853 in die USA aus. Dort erwarb er als Eisenbahnmagnat ein Vermögen. Als Großspender für gemeinnützige Einrichtungen unterstützte Hilgard in Speyer den Bau der Gedächtniskirche, des Diakonissenkrankenhauses und eines Gymnasiums. 1895 wurde ihm das Ehrenbürgerrecht von Speyer verliehen. Auf dem Gelände des Diakonissenmutterhauses befindet sich eine Büste vom großzügigen Gönner und die Straße, die von der Gedächtniskirche zum Krankenhaus führt, ist nach ihm benannt. Hilgard starb am 12. November 1900 in Dobbs Ferry im US-Bundesstaat New York.

Die pfälzische Mundartdichterin Lina Sommer wurde am 8. Juli 1862 ebenfalls in der Domstadt geboren. Am 27. Juli 1932 in Karlsruhe verstorben, blieb die sechsfache Mutter der Pfalz stets verbunden und widmete dem Landstrich zahlreiche Gedichte. Nach ihr ist auch eine Straße in Speyer-West benannt. Zudem erinnert eine Gedenktafel an ihrem Geburtshaus in der Herdstraße 5 an die Erzählerin in Reimform.

Wie Anselm Feuerbach gehört der Maler Hans Purrmann zu den Großen seiner Zunft und zu den bekannten Söhnen der Stadt, in der er am 10. April 1880 das Licht der Welt erblickte. Ein Licht, das den Freund von Henri Matisse bei Aufenthalten in mehreren europäischen Städten stets beeinflusste. Eine umfangreiche Werksammlung des am 17. April 1966 in Basel verstorbenen Künstlers ist im Purrmann-Haus zu sehen. Nach ihm sind auch ein Gymnasium und die Purrmann-Allee benannt.

Der deutschen Philosophin und Frauenrechtlerin Edith Stein sind ebenfalls mehrere Gedenkstätten gewidmet. Am 12. Oktober 1891 in Breslau geboren und am 9. August 1942 von den Nazis im KZ Auschwitz ermordet, wirkte die zum katholischen Glauben konvertierte Jüdin von 1923 bis 1931 als Lehrerin bei den Dominikanerinnen im Kloster St. Magdalena, in dem bis heute eine Ausstellung sowie im Klosterhof eine Bronzestele auf die von Papst Johannes Paul II. am 1. Mai 1987 in Köln selig und am 11. Oktober 1998 in Rom heilig gesprochene Märtyrerin mit dem Ordensnamen Teresia Benedicta vom Kreuz hinweist. Dem Gedenken geschuldet ist zudem eine 1990 in der Taufkapelle des Domes eingerichtete Gedenkstätte mit Bronzebüste und einer Tafel mit den Stationen ihres Lebens. Außerdem sind ein Gymnasium, eine Realschule und der Platz auf der Nordseite des Domes nach ihr benannt.

Viele wären noch zu nennen. So hält die Ruländer-Akademie das Andenken an den Handelsmann Johann Seger Ruland (1683 bis 1745) hoch, der in Speyer die Ruländer-Rebe kultivierte. Der kleine Weinberg nahe dem Ortseingang von Berghausen her wird von der Speyerer Stadtgärtnerei bewirtschaftet.

Auf der Südseite des Domes lässt das Denkmal an den Physiker und Gymnasiallehrer Friedrich Magnus Schwerd (1792 bis 1871) innehalten. Nach dem auch als Astronom bekannten Mann, der im Garten seines Wohnhauses in der Herdstraße eine Sternwarte installiert hatte, sind eine Straße und ein Gymnasium benannt.

Eine Gedenkstube im Judenhof erinnert an den Dichter und Dramatiker Martin Greif (1839 bis 1911). Eine weitere Gedenkstube am gleichen Ort ist dem Verleger und Zentrumspolitiker Dr. Eugen Jäger (1842 bis 1926) gewidmet.

Goldmedaille bei Olympia

Gar mit einem ganzen Stadion wird an den am 14. September 1921 in Speyer geborenen Helmut Bantz erinnert, der bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne die Goldmedaille im Pferdsprung gewann.

Einer der letzten in der Auflistung ist der 2017 verstorbene und im Speyerer Feuerbachpark beigesetzte frühere Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der zwar nicht in Speyer lebte, aber als Förderer viel für die Stadt und ihren Dom geleistet hat.

