Feuerwehrmann auf der Fahrt zum Einsatz verunglückt

Ein 19-jähriger Feuerwehrmann ist am Sonntagmorgen in Haßloch auf der Fahrt zum Einsatz verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann nach einer Alarmierung mit dem Fahrrad zum Gerätehaus unterwegs. Dabei bog er mit so hoher Geschwindigkeit von der Langgasse nach rechts in die Kirchgasse ab, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto einer 69-jährigen Haßlocherin kollidierte. Der junge Mann stürzte und verletzte sich dabei – nach ersten Erkenntnissen allerdings nur leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Auto der Frau entstand nur geringer Sachschaden.