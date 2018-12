Feuerwerke der Musicalwelt

Speyer.Für Musical-Freunde fängt das kommende Jahr gut an. Große Gefühle, reizvolle Stimmen und beste Unterhaltung gibt es bei der Produktion „Musical Highlights“ am Mittwoch, 9. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle.

Wie der Veranstalter schreibt, begeister die unterhaltsame und temporeiche Show bereits seit mehreren Jahren. Trotzdem ändert sich das Programm immerzu – und die Interpreten überzeugen Jahr für Jahr. Für viele Liebhaber von Musicals ist die Produktion seit Jahren bundesweit die Nummer eins. Das besondere im kommenden Jahr: Die Show hat sich mit weiteren Originalkünstlern verstärkt.

„Musical Highlights“ setzt auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem echten Erlebnis für jeden Musicalliebhaber werden lässt. Es werden nur die Highlights geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwendige Reisen in die unterschiedlichsten Musicalstädte unternehmen muss. Das Musical kommt also mit „Musical Highlights“ zu den Musikfreunden – dies macht neben der Qualität der Show den Erfolg aus.

Show mit LED-Lichtern

Exzellente Sänger wie unter anderem Sabine Neibersch, Julie Hall, Lara Grünfeld, Kevin Weatherspoon, Jeffrey Italiaander und Mark Daye, mit Erfolgen auf den großen Musical-Bühnen, begeistern in einer fast dreistündigen, furiosen Gala mit ihrem faszinierenden Streifzug durch die Welt des Musicals. Unterstützt werden Sie dabei von modernster LED-Technik und schwungvollen Choreographien.

Für das neue Programm „Musical Highlights Vol. 12“ zeichnen Heiko Pagels (musikalischer Leiter) und Paul Kribbe (Choreographie) verantwortlich. Der Niederländer Paul Kribbe spielte unter anderem Hauptrollen in „Cats“, „Starlight Express“, „Elisabeth“ und über weiteren 20 internationalen Musicalproduktionen. Er ist ein vielgefragter Choreograph für Bühne, Film und Fernsehen. Wer Musicals mit seinen unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen mag, ist bei „Musical Highlights“ genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen und schwungvollen Abend mit tollen Stimmen, bekannten Musical-Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen.

Tickets gibt es zum Preis von 38,90 bis 54,90 Euro inklusive aller Gebühren im Kundenforum dieser Zeitung und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0180/6 05 04 00 (0,20 Cent aus dem Festnetz, maximal 0,60 Cent aus den Mobilfunknetzen) unter www.adticket.de und www.eventim.de erhältlich. zg

Info: Weitere Informationen unter www.musical-highlights.com

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018