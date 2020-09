Film über eine Rennfahrerfamilie

Speyer.Der Freundeskreis Speyer-Ravenna zeigt in Kooperation mit der Volkshochschule Speyer im Herbstsemester italienische Filme in der Originalversion. Den Anfang macht „Veloce come il vento“ („Schnell wie der Wind“) von Matteo Rovere am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr in der Villa Ecarius, Bahnhofstraße 54. Es geht um die Rennfahrerfamilie De Martino, zu der plötzlich der lange abwesende Sohn Loris zurückkehrt, der zwar unzuverlässig ist, aber über eine Art siebten Sinn fürs Fahren verfügt.

Die Filme sind kostenlos, aber wegen der Corona-Auflagen ist eine vorherige Anmeldung bei der VHS unter www.vhs-speyer.de nötig. Die Zahl der Sitzplätze ist wegen der Abstandsregelung limitiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.09.2020