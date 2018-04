Anzeige

Speyer.Die spanische Gemeinde La Luisiana hat 4600 Einwohner und liegt 70 Kilometer östlich von Sevilla. Der kleine Ort in Andalusien wurde 1768 von Auswanderern gegründet, die aus der Pfalz kamen. Waren Speyerer an dieser Ortsgründung beteiligt? Mit dieser Frage wandte sich Emilio Gordillo, Bürgermeister von La Luisiana, an seinen Amtskollegen Hansjörg Eger und schickte anlässlich seines 250-jährigen Ortsjubiläums ein kleines Kamerateam in die Domstadt, um die Herkunftsorte einiger Familien aus La Luisiana, die heute noch deutsche Namen tragen, dokumentieren zu lassen.

Eger ließ diese wenig erforschte Auswanderungsgeschichte von den Speyerer Archiven prüfen und kam zusammen mit Dr. Walter Rummel, Leiter des Landesarchivs, zu dem Ergebnis, dass eine eindeutige Klärung dieser Frage nicht möglich ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gibt zwar Hinweise und Namen in den Akten auf Auswanderungen nach Spanien in dieser Zeit, die dem spanischen Kamerateam präsentiert werden konnten. Aber was nach dem Verlassen der pfälzischen Heimat in Spanien geschah und wer tatsächlich La Luisiana gründete, ist bisher wenig erforscht.

Wahrscheinlicher jedoch ist die These, dass diese Auswanderer nicht aus Speyer, sondern aus dem damals katholischen Umland von Speyer oder aus verarmten Dörfern der Pfalz nach Spanien zogen, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. zg