Fingerfertig an der Gitarre

Speyer.Michael Diehl ist als Gitarrist des Jazz-Pop-Duos „2inJoy“ bekanntgeworden. Seine besonders filigrane Gitarrentechnik wurde mehrmals in Fachzeitschriften gelobt. Nun ist der stark vom Genre des „Fingerstyles“ geprägte Gitarrist Solo unterwegs und hat seine zweite, akustische Solo-CD „Groovin‘ for Breakfast“ aufgenommen. Bei seinem Auftritt in der Reihe Kunst im Turm der Johanneskirche stellt er sie am Freitag, 18. Januar, 20 Uhr, vor. Michael Diehl präsentiert feinsinnige Fingerstyle-Instrumentals, technisch versiert und melodisch elegant. 100 Prozent Fingerstyle – im Stil von Tommy Emmanuel, Rick Ruskin oder Edgar Cruz. zg

