Fitness und Geisteskraft im Test

Anzeige

Speyer.Wer Körper und Geist in Bewegung hält, rostet nicht ein und tut was Gutes für sich. Menschen in Bewegung zu bringen und zu informieren, wie sie gezielt gegen Krankheiten vorbeugen können, das ist das erklärte Ziel des Praxisnetzes Vorderpfalz (PRAVO). Bereits zum dritten Mal veranstaltete PRAVO im unteren Domgarten einen Gesundheitstag. Auch bei der dritten Auflage nutzten schätzungsweise 3000 Besucher die vielen Möglichkeiten zum Testen von Fitness und Geisteskraft.

Das Ärztenetz, in dem rund 100 Mediziner aus 48 Fachrichtungen zusammengeschlossen sind, hat für die Organisation der Mammutveranstaltung erneut Eventmanager Philipp Kabs verpflichtet. Er selbst kümmert sich mit seinen drei „Abenteuer erleben“-Einrichtungen überwiegend um die kleinen und jüngeren Besucher. Andrang herrscht ständig beim (jeweils bestens abgesicherten) Baum- und Kistenklettern sowie auf dem Fußballfeld. Auch Torwandschießen kommt stets gut an.

Baseball im Schutzkäfig

Mit im Boot haben die vernetzten Ärzte auch Fitness-Studios, Physiotherapie-Praxen und im Stadtsportverband-Vereine. Magnetwirkung erzielt der Baseballverein Turtles. Erstmals mit einem Schutzkäfig dabei, können Interessenten versuchen, mit dem Schlagholz den kleinen Ball zu treffen. Gut frequentiert ist auch der Bike-Parcours. Erwachsene nutzen gerne ein Hineinschnuppern in einen Yogakurs, in Beweglichkeitstraining oder machen bei der Coronarsportgruppe des Kneipp-Vereins mit. Schnellhörtest, Gleichgewichtstest, Sturzprävention, Fußdruck- und Venenmessung sind ebenso beliebt wie Blutzuckerüberprüfung und das Erste-Hilfe-Quiz.