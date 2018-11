Flammen auf Hallendach

Die Rauchentwicklung war stark, es kam aber keiner zu Schaden. © Feuerwehr

Speyer.Die Feuerwehr wurde am Samstag um 16.10 Uhr zu einem Dachbrand einer Lagerhalle in der Auestraße alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle waren leichte Flammen auf dem Dach und eine starke Rauchentwicklung innerhalb der Lagerhalle sichtbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Über die Drehleiter wurde ein Wasserwerfer zur Bekämpfung des Brandes vorgenommen und in die Lagerhalle drang ein Trupp von zwei Mann unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor. Ein Brand innerhalb der Lagerhalle konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zur Entrauchung der Lagerhalle wurden die Hallentore geöffnet und zwei Hochleistungslüfter eingesetzt.

Die Nachlöscharbeiten auf dem Dach gestalteten sich schwierig, da die Konstruktion durch Abbrucharbeiten schon geschwächt war. Das Feuerwehrpersonal musste unter besonderen Absturzsicherungsmaßnahmen auf dem Dach arbeiten. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 40 Personen im Einsatz. Die Schnelleinsatzgruppe Sanität der Stadt war mit einem Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort. Zur Eigentumssicherung wurde das Technische Hilfswerk alarmiert. zg

