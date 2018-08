Fleißig und freiwillig den Bienchen helfen

Anzeige

Das Friedhofsamt selbst ist ebenfalls mit von der Partie. „Das ist die größte Grünfläche in Speyer“, gab Eger zu bedenken. Auf dieser gibt es einiges zu tun. Im Mittelpunkt sollen diesmal die Kindergräber und das Grabfeld „Kleines Leben“ stehen. Wieder in einen würdigen Zustand versetzt werden sollen die Gräber von den Freiwilligen, erklärt Friedhofsverwalter Wolfgang Tyroller. Nicht alle Stätten könnten von den Angehörigen aufgrund der Distanz zum Wohnort anhaltend gepflegt werden. Jetzt sollen Wildwuchs beseitigt, Splitt aufgebracht und Herbstflor gepflanzt werden.

Bei drei weiteren Aktionen geht es vor allem darum, Farbe ins Spiel zu bringen. In der katholischen Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt sollen eine Wand, der Turnraum und der Flur im Keller neu gestrichen werden. Vor zwei Jahren war das Esszimmer an der Reihe, wirft Leiterin Nadine Wolniak ein. Freuen würde sich das Team über Spenden von Arbeitsmaterialien, merkt sie an.

In der Stadt hat das Gymnasium am Kaiserdom einen Sponsor für die Farbe gefunden, die in zwei bis vier Klassensälen am Freiwilligentag aufgebracht werden soll. Sofern zeitlich machbar, sollen zudem Reflektionsflächen für Projektoren in verschiedenen Räumen angebracht werden, sagt Stefan Müller vom Elternbeirat. Auch im Offenen Kanal soll etwas geschehen: Nachdem ein neues Logo auf den Weg gebracht wurde, muss dieses optisch in Szene gesetzt werden. „Wir wollen die Studiodekoration erneuern“, konkretisiert Wolfgang Schuch. Das Motto lautet: „Alles bunt und Rhein Lokal“.

