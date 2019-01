Flohmarkt für Kostüme

Speyer.Ob helau, ahoi oder hajo – ohne ein schönes Fasnachtskostüm machen die tollen Tage nur halb so viel Spaß. Wer jetzt noch keines hat, wird vielleicht beim Kostüm-Flohmarkt fündig: Der Stadtteilverein Speyer-Süd bietet am Donnerstag, 31. Januar, Fasnachtsbekleidung und Accessoires an. Im Quartiersbüro der Sozialen Stadt Speyer-Süd in der Windthorststraße 18 können Narren während des Café-Betriebs von 15.30 bis 17.30 Uhr in den bunten Auslagen stöbern.

„Wer hingegen noch Kostüme zuhause hat, die er nicht mehr benötigt und verkaufen möchte, kann diese nach Vereinbarung abgeben“, sagt Organisatorin Vera Kray vom Stadtteilverein. „Bei der Abgabe werden die Kostüme gleich gemeinsam ausgezeichnet und mit einem Preis versehen“, erklärt Kray, die auch das Quartiers-Café leitet. „So brauchen wir keine Stände und keiner muss seine Waren bewachen, sondern jeder kann gemütlich stöbern und kaufen.

Wer seine Kostüme vorbeibringt, bekommt natürlich einen Beleg, auf dem vermerkt ist, was gebracht wurde und für wie viel Euro es verkauft werden soll.“ ws

