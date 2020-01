Flohmarkt für Kostüme

Speyer.Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür – auch im Quartiersbüro der „Sozialen Stadt Speyer-Süd“. Für alle Fasnachtsbegeisterten gibt es hier am Donnerstag, 24. Januar, von 16 bis 19 Uhr einen Kostümflohmarkt. Von Prinzessinnenkleidern über Augenklappen bis hin zum Hexenbesen ist alles gefragt.

Der Stadtteilverein Speyer-Süd als Veranstalter sucht noch Fasnachter in und rund um Speyer, die im Kostümschrank Platz für Neues schaffen möchten. Kostüme und Zubehör können während der Sprechzeiten abgegeben werden: dienstags von 8.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr im Quartiersbüro Speyer-Süd in der Windthorststaße 18 sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr im Quartiersbüro der „Sozialen Stadt Speyer-West“ in der Kurt-Schumacher-Straße 16 a. Wer verkaufen will, legt seinen Wunschpreis fest und muss während des Flohmarktes nicht selbst anwesend sein. Der Erlös sowie unverkaufte Ware können nach dem Flohmarkt zu den Sprechzeiten abgeholt werden.

Weitere Infos erteilen Vera Kray, Telefon 06232/87 70 310, sowie Kerstin Eisel und Jessica Schierz, Telefon 06232/14 29 20. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020