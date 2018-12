Florales, Abstraktes und eine Bedrohung

Speyer.„Glanzlichter“ – so hat die Galerie Nisters in der Bahnhofstraße 29 eine Kunstschau betitelt, mit der sie den Ausstellungsreigen 2018 beschließt. Kunstfreunden ein umfangreiches Angebot zu unterbreiten, das hat in der Galerie Tradition. In der aktuellen Präsentation wollen elf Kunstschaffende dem anspruchsvollen Titel mit einer Vielfalt an Ausdrucksformen gerecht werden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Künstler aus Deutschland und Frankreich, die der Galerie seit Jahren die Treue halten.

Entsprechend der Vielzahl an Ausstellenden sind praktisch alle Stilrichtungen und Techniken vertreten. Ob Öl-, Acryl- oder Aquarellmalerei, Mischtechnik, Wachskreide oder Gouache, Radierung, Skulptur oder Holzschnitt, Abstraktion oder Figürliches, ob Großformat oder kleines Objekt – die enorme Bandbreite hält für jeden Kunstfreund und Geldbeutel etwas bereit.

So hat Karlheinz Zwick in mehreren Arbeiten abstrakte Blumenspuren zu floralen Farbräumen erweitert. Die 2018 mit Öl auf Papier gemalten Werke der Serie „Fleuries“ lassen mit ihren leuchtenden Farben trübe Wintertage vergessen.

Deutschlandweit einen hervorragenden Ruf genießt Tina Juretzek. Ihre ungegenständlichen Malereicollagen mit Japanpapier auf Leinwand erinnern mit ihren dominierenden Grün- und Blautönen an Wasser- und Pflanzenwelten. Assoziationen fordern auch kleinformatige Stillleben der in Düsseldorfer lebenden Künstlerin heraus, von denen sie eine ganze Serie einbringt.

Die Bedrohung der Bienen

Dieter Zurnieden muss man in Speyer nicht näher vorstellen. Er setzt sich kritisch mit der Bedrohung von Bienen durch die Stoffgruppe der Pestizide auseinander. Ihren Ausdruck findet das in einem 140 x 100 Zentimeter messenden kolorierten Holzschnitt mit dem Titel „Ökolage“. Der Mensch als Bedrohung des staatenbildenden Insektes und seines Naturraumes spiegelt sich auch in Titeln wie „Der letzte Sommer mit Bienen“ oder „Der Bienenfresser“ wider. Stilistische Kontrapunkte setzt Zurnieden mit seinen Radierungen, wobei die Strenge der in Schwarz-Grau gehaltenen Farbfelder durch lineare Strukturen abgemildert wird.

Elementare Prinzipien von Statik und Konstruktion hat Marita Mattheck im Triptychon „Verbindungen“ verarbeitet. Als architektonische Bausteine in einem fließenden Prozess fungieren Durchbrüche, den Raum überwindende Elemente. Ferner beteiligt sind Philippe Agostini, Paul Conte, Norbert Klora, Hanspeter Münch, Regina Reim, Anne-Marie Sprenger und Ulrich J. Wolff.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018