Flüchtigkeit ist ihr Wesen

Speyer.Feingliedriger Körperbau, Gelehrtenkopf, bedächtiges Auftreten: Andreas Martin ist für die Barocklaute wie geschaffen. Wenn der gebürtige Frankfurter die Saiten seines 13-chörigen Instruments anzupft, verwandeln sich Töne in Schlüssel, die ein versunkenes Reich der Poesie öffnen, um es, als bleibendes Versprechen, gleich wieder zu verschließen.

Es hat eben eine besondere Bewandtnis mit diesem Instrument, das von weit her kommt, wie Andreas Martin seinem konzentriert zuhörenden Publikum in der Dreifaltigkeitskirche selbst erläutert. Etwa um 800 aus dem arabischen Raum nach Spanien gelangt, trat die Laute im nachfolgenden Jahrtausend ihren Siegeszug durch Europa an, um in Renaissance und Barock ihre Hochzeit zu erleben und anschließend von der großen Bühne abzutreten. Flüchtigkeit ist auch ihr Wesen, das Klangereignis eine Kostbarkeit, die sich nur für einen kurzen Moment zeigt, um sogleich wieder zu verlöschen.

Fein gewebte Tondichtungen

Empfindsamkeit verbindet die Musik von Silvius Leopold Weiss mit dem Instrument und dem Interpreten. Weil Weiss nicht nur ein Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs war, sondern diesem auch persönlich bekannt gewesen sein soll, hat Andreas Martin seine beiden Konzertabende im Rahmen der Internationalen Musiktage beiden Komponisten gewidmet; kommenden Dienstag stehen Lautensuiten Bachs auf dem Konzertprogramm.

In der Dreifaltigkeitskirche verfehlt der Vortrag des Lautenisten seine Wirkung nicht. Die Suiten Silvius Leopold Weiss’ sind fein gewebte Tondichtungen, die zugleich ein elaboriertes Ausdrucksniveau behaupten, das sich vor popularisierenden Übergriffen mit vornehmer Diskretion verwahrt. Die beiden barocken Suiten mit Tanzsätzen wie Allemande, Sarabande, Menuet oder Gigue spielt der Interpret auf einer exakten Kopie eines barocken Nürnberger Lautenbauers, über die Stege sind Saiten in einer Darm-Nylon-Mischung gespannt.

Dank der technischen Ausstattung lassen sich Werke für die Laute im Generalbass realisieren. Nur lange gehaltene Töne werden mit einem leichten Vibrato tremoliert, ansonsten entwickeln sich Artikulation und Dynamik in einem für das Ohr zunächst kaum wahrnehmbaren Frequenzspektrum. Doch im fortschreitenden Verlauf des Konzerts stellt sich eine gewisse Hellhörigkeit ein, die auch die Wahrnehmung von Mikroprozessen ermöglicht. Es sind eben keine Brachiallaute, die das Trommelfell martern, sondern Töne, die es allenfalls behutsam antupfen. Im Konzertbetrieb, für den sich der Instrumentenbau in den Dienst einer unaufhörlichen Affektsteigerung stellte, kann sich die Laute deshalb schon lange nicht mehr behaupten.

Mag ein solches Instrument auch leicht zu verstimmen sein, so nimmt ihm die angemessene sensible Behandlung, zu denen Interpreten wie Andreas Martin in der Lage sind, doch jeden Anflug von Kapriziosität. Gleichwohl: Die Laute ist verschwunden – und die Welt ist lauter geworden.

