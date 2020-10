Flüchtlinge und die Ethik – was sagt die Kirche dazu?

Speyer.Die Debatte ist noch immer hitzig und emotional – und sie bleibt aktuell. Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ lässt an 2015 denken, an ankommende Züge am Münchner Hauptbahnhof und Seenot sowie Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer. Die Meinungen zu diesen Ereignissen gehen dabei auch unter evangelischen Bürgerinnen und Bürgern weit auseinander.

Dabei fehlen oft fundierte ethische Abwägungen zwischen den einzelnen Positionen. Gerade aus der deutschsprachigen evangelischen Perspektive gibt es bislang wenige Veröffentlichungen zum Thema. In seinem neuen Buch „Flüchtlingsethik“ stellt sich der pfälzische Akademiedirektor Christoph Picker dieser Herausforderung: Sein Anliegen ist es, die Thematik in der neuen Veröffentlichung ausgewogen und aus ethisch-theologischer Perspektive zu reflektieren.

Aus Pickers Sicht sei die Reflexion ethischer Grundlagen nötig, um verantwortlich politische Entscheidungen treffen zu können. „In Sachen Flüchtlingsethik besteht nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf“, stellt er in der Einführung fest.

In den Kapiteln des 114-seitigen Buchs widmet er sich zunächst der Darstellung der Thematik. Er ermittelt Störfaktoren für eine konstruktive Debatte, ethisch-theologische Grundlagen und zeigt schließlich konkrete politische Fragen nach Begrenzungen und Alternativen auf.

Christoph Picker ist promovierter Theologe und Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz. Durch Studienaufenthalte in Rom, Sizilien und auf Lampedusa konnte er seine Erkenntnisse 2019 erweitern.

