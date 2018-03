Fotografische Notizen

Anzeige

Durch Fensterscheiben und andere Glasflächen hindurch hat Schoog mit der Kamera in das Innere von Räumen geschaut, wodurch Reflexionen, Spiegelungen, Irritationen und schemenhafte Darstellungen entstanden sind, die den besonderen Reiz der Bilder ausmachen. Die Kombination Glasfläche und Motiv verschmilzt zu einem effektvollen Vexierspiel, das zu näherem Hinsehen einlädt und Assoziationen geradezu herausfordert.

Mal zufällig, mal bewusst suchend, hat der Fotograf auf seinen Reisen Motive aus dem Alltag eingefangen. Dazu zählen Fotos vom „MoMa Sculpture Garden“ in New York, das 2008 in Prag geschossene Bild vom Café Franz Kafka oder der an einem Sonntagmorgen erfolgte Schnappschuss in die zwar leere, aber reizvoll gestaltete Kantine des Berliner Abgeordnetenhauses. Weitere Aufnahmen dieser Art entstanden unter anderem in Paris, Amsterdam, Hamburg und Venedig.

Einen anderen Ansatz pflegt Schoog bei mehreren Fotos, die er unter dem Überbegriff „Aufblicke“ zeigt. Auf der Suche nach geometrischen Mustern hat er die Kamera auf Straßen und Plätzen nach unten gerichtet, auf Reflektionen durch Glasscheiben verzichtet und reizvolle Draufsichten auf Mosaiken in New York oder die aus dem 14. Jahrhundert stammende Pflasterung auf dem Campo von Siena fotografisch eingefangen.

Portraits von Jazz-Musikern

Peter M. Schoog fotografiert seit den 1970er Jahren. Am Anfang standen Schwarzweiß-Aufnahmen mit einer Voigtländer Kleinbildkamera. Nach dem Umstieg auf eine Spiegelreflex-Systemkamera gehörten Portraits von Jazz-Musikern zu den bevorzugten Motiven.

In diese Zeit fielen auch erste Bild-Veröffentlichungen. Neue Möglichkeiten der künstlerischen Umsetzung eröffnete ihm die digitale Fotografie, der er sich seit 2007 widmet. Die im Feuerbachhaus gewählte Preisspanne von 180 bis 380 Euro könnte Foto-Liebhaber zu einer Schnäppchenjagd einladen.

