Fotorealistische Arbeiten

Speyer.Nach der erfolgreichen Neustrukturierung der Winkeldruckerey im vergangenen Jahr werden die beliebten Druckerwochenenden auch in der Saison 2019/2020 fortgesetzt. Die eingeladenen Gastdrucker präsentieren das große Spektrum der Druckkunst, von Holz- und Linolschnitt über Plakatgestaltung bis hin zum Schriftdesign.

Eröffnet wird die Saison am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, von einem der wichtigsten zeitgenössischen Linolschneider, dem Berliner Philipp Hennevogl. Der für seine fotorealistischen Arbeiten bekannte Künstler hat sich in Rheinland-Pfalz insbesondere als Mainzer Stadtdrucker 2010/2011 einen Namen gemacht.

Am 26. und 27. Oktober folgt mit Hannes Steinert ein vor allem im süddeutschen Raum umtriebiger Künstler. Erstmals in der Geschichte der Winkeldruckerey wird am 23. und 24. November ein Plakatgestalter zu Gast sein. Mit dem Schweizer Niklaus Troxler konnte hier gleich einer der bedeutendsten seiner Zunft gewonnen werden.

Bei Anastasiya Nesterova steht am 18. und 19. Januar der Farbholzschnitt im Mittelpunkt. Und am 15. und 16. Februar kehrt mit Thomas Siemon ein alter Bekannter aus der Ära von Artur Schütt nach Speyer zurück. Der Gründer des Leipziger Druckateliers „carpe plumbum“ hat seinen Arbeitsschwerpunkt von Büchern auf Druckgrafik verlagert. Zum Tag der Druckkunst am 14. und 15. März wird der typographische Gestalter Pierre Pané-Farré, Mitbegründer des Schriftlabels „Forgotten Shapes“, erwartet.

„Offene Werkstatt“

An den Druckerwochenenden wird am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr bei „offener Werkstatt“ im Kulturhof Flachsgasse gearbeitet. Besucher können den Druckern über die Schulter schauen. Im Typographischen Kabinett werden für vier Wochen die entstandenen Blätter sowie Drucke aus der Heimatwerkstatt der Gäste gezeigt. Zu sehen ist die Ausstellung bei freiem Eintritt von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019