Französische Musik im Duett

Speyer.Die neue Saison der „Speyerer Rathauskonzerte“, die in diesem Jahr wieder einen Bogen zwischen der klassischen Musik und anderen Stilrichtungen spannt, wird am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr von der in Speyer lebenden Sopranistin Almut-Maie Fingerle und dem in Frankreich geborenen Akkordeonisten Laurent Leroi eröffnet. Ihr Programm „Fauré, Debussy, Piaf und Co. – mélodies und chansons françaises mal anders“ vereint französische Kunstlieder von Gabriel Fauré, Claude Debussy, Erik Satie und Frédéric Chopin sowie Chansons von Edith Piaf oder Charles Trenet.

Französische Chansons sind bekannt, dass es aber auch einen reichen Schatz an französischen Kunstliedern gibt, wohl eher weniger. Deshalb entwickelten Fingerle und Leroi die Idee, diese beiden Genres miteinander in Kontakt treten und musikalisch etwas Neues entstehen zu lassen.

Almut-Maie Fingerle studierte erst Violine am Conservatoire National de Musique in Avignon und später Gesang und Schulmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim-Heidelberg bei Professor Alessandro Ramirez und Jacques Cluzel. Mit großem Erfolg absolvierte sie ihr künstlerisches Aufbaustudium Gesang an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg bei Sebastian Hübner. Fingerle wirkt in Oratorien, Messen, Kantaten, Liederabenden sowie Konzerten mit, ist Mitglied des Ensembles „La Rosa Enflorece“ sowie des Vokalensembles „Creativ“ und leitet den Chor „Chorissimo“. Die im Schwäbischen aufgewachsene Sängerin lebt mit ihrer Familie in Speyer, leitet die „ChansoNettes“ der Bibliothèque française de Spire und unterrichtet an der Musikschule der Stadt Speyer.

Laurent Leroi wurde 1960 in Strassbourg geboren und wuchs im Elsaß zwischen Valse, Musette und Chanson-Klassikern auf. Mit acht Jahren trat er ins Akkordeonorchester ein, spielte sich quer durch die französische Akkordeon-Literatur und hatte schon bald Unterricht bei Akkordeon-Guru Gilbert Veit. Mit 13 kaufte er sich ein Schlagzeug und gründete seine erste Band. Mit 18 verschlug es ihn mit seinem Akkordeon in die Fußgängerzonen Mannheims und Heidelbergs. Schnell knüpfte er Kontakte zur Musikszene im Rhein-Neckar-Delta, war lange Zeit Mitglied der „Mardi Gras BB“ und Gründer der „Coleumes“, deren Spirit in der Band „Les Primitifs“ weiterlebt.

Beide Musiker, die mit diesem Konzert die Premiere ihrer Zusammenarbeit feiern, verbindet die Liebe zur Sprache und zur Musik. zg

