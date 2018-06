Anzeige

Speyer.Zum Abschluss der Spielzeit des Kinder- und Jugendtheaters bringt das Musikfest Speyer der Deutschen Staatsphilharmonie eine Premiere in den Alten Stadtsaal: das Konzerttheater „Der Froschkönig“ für Menschen ab drei Jahren frei nach einem Märchen der Gebrüder Grimm in einer Bühnenfassung von Susanne Czepl und Jürg Schlachter. Familienvorstellungen finden am Freitag, 29. Juni, und am Sonntag, 1. Juli, jeweils um 15 Uhr statt.

In einer Inszenierung von Matthias Folz spielen in der Koproduktion des Theaters mit der Staatsphilharmonie Véronique Weber und Christian Birko-Flemming. Vier Musiker freuen sich in dem Stück, das Streichquartett „Der Frosch“ von Joseph Haydn zu spielen, später soll das Märchen „Der Froschkönig“ gezeigt werden – aber die Schauspieler sind noch nicht da.

Das passt Frau Fröschl und ihrem Mann nicht, die das Märchen vom Frosch und der Prinzessin mit der goldenen Kugel so sehr lieben. Frau Fröschl mag nicht mehr länger warten – sie will selbst spielen, und ihr Mann muss mithelfen. Den beiden gelingt es nicht nur, das Märchen ergreifend komisch und mit einer zeitgemäßen Botschaft auf die Bühne zu bringen, sondern sie schaffen es auch noch nebenbei, ihre Liebe neu zu entdecken.