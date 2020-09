Frauen-Startup lädt zum Finanzforum

Speyer.Das Speyerer Social Startup EOS simply change lädt zum Vortrag mit Prof. Dr. Hartmut Walz am Samstag, 19. September, um 11 Uhr in den Historischen Rathaussaal ein. Der Professor der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen spricht über Basiswissen zum aktuellen Geldmarkt und Fragen rund um Vermögensaufbau und Geldanlagen wie ETFs, Immobilien oder Tagesgeldkonten.

Die aktuelle und wirtschaftlich unruhige Situation steht in Wechselwirkung mit nervös agierenden Finanzmärkten. Das verunsichert viele, wenn es um Fragen zur finanziellen Absicherung und Vorsorge geht. Grund genug für die sieben Gründerinnen von EOS simply change, das komplexe Thema transparent zu machen. „Gerade Frauen neigen dazu, in Geldangelegenheiten gar nicht zu reagieren. Männer hingegen suchen immer wieder aktiv nach Orientierung, wenn es um sinnvolles Geldanlagemanagement geht“, sagt Susanne Weber. Schriftliche Anmeldung per Mail an contact@eos-simplychange.de bis 15. September. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.09.2020