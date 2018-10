Fred Haise trägt sich ins Goldene Buch ein

Speyer.Fred Haise, Mitglied der Crew der bekannten Apollo 13-Mission, hat sich gestern Vormittag in das Goldene Buch der Stadt Speyer eingetragen. Anlass für seinen Besuch war das zehnjährige Jubiläum der Raumfahrtausstellung „Apollo and beyond“ des Technik-Museums. Oberbürgermeister Hansjörg Eger dankte Familie Layher und dem Team des Technik-Museums, dass es ihnen wiederholt gelungen ist, ehemalige Astronauten in die Raumfahrtausstellung nach Speyer zu bewegen: „Ein Aushängeschild für die Stadt, über das wir uns sehr freuen“, betonte Hansjörg Eger nicht ohne Stolz.

Der Besucherzuspruch sei ein deutlicher Beleg dafür, dass es der „Crew“ des Technik-Museums gelinge, die Raumfahrtausstellung mit viel Einsatz und Kreativität spannend und interessant zu halten. Der gestrige Aktionstag, konzipiert zwischen Apollo, Buran und Enterprise, für den der Weltraumreisende Fred Haise mit seiner Enkeltochter Dakota Woodall aus den USA angereist ist, sei ein weiterer Publikumsmagnet, freute sich der OB und lud zum stadtgeschichtlichen Exkurs bei Brezeln und Wein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018