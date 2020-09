Freiwillige befreien den Rhein von Müll

Speyer.Die Aktion „Rhine-Clean-up – Speyer räumt auf“ geht am Samstag, 12. September, trotz der Pandemie bereits in die dritte Runde. Bei der größten Müllsammelaktion in Mitteleuropa, bei der der Rhein inklusive seiner Nebenflüsse von der Quelle bis zur Mündung von Müll befreit wird, sind Vereine, Verbände, Organisationen, Bildungseinrichtungen, Gruppen und Privatpersonen aufgerufen, sich zu beteiligen.

Sowohl für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler als auch für Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann ist die Beteiligung der Stadt an der Aktion selbstverständlich. „Jedes Jahr gelangen hunderte Tonnen Abfall über den Rhein ins Meer – in den meisten Fällen handelt es sich um Plastikmüll, der gefährlich für Mensch und Umwelt ist. Einzelne Aktionstage werden dieses Problem zwar nicht lösen, setzen jedoch ein starkes Zeichen“, so die Oberbürgermeisterin.

„Der Rhein ist für viele Speyerer ein geschätztes Ausflugsziel und Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür. Ich habe keine Zweifel daran, dass sich in unserer Stadt viele Freiwillige für ,ihren‘ Rhein engagieren werden“, betont Münch-Weinmann. Treffpunkt ist am Samstag, 12. September, ab 10 Uhr am Franzosendenkmal.

Gesammelt wird nicht in Gruppen, sondern allein, zu zweit oder in der Familie. Es gilt das Abstandsgebot einzuhalten, beim Treffen am Franzosendenkmal herrscht Maskenpflicht. Nach der Aktion wird keine Party gefeiert und es gibt auch keine zentrale Materialausgabe. zg

Info: Anmeldung unter www.rhinecleanup.org/de/rhinecleanup/stadt-speyer

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.09.2020