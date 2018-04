Anzeige

Dabei handelt es sich um neun bedeutende Schraudolph-Fresken, die den 25 Meter hohen und über eine Grundfläche von 500 Quadratmeter verfügenden Raum als Dauerausstellung schmücken. An den Wänden hängen die bis zu knapp 30 Quadratmeter großen Fresken aus dem Bernhard- und Stephanus-Zyklus.

Kreuzzug-Predigt festgehalten

Vier Fresken sind Bernhard von Clairvaux gewidmet, der mit seinen Predigten in Europa einen Sturm der Begeisterung für die Kreuzzüge entfachte. So auch an Weihnachten 1046, als er im Speyerer Dom in Anwesenheit von Kaiser Konrad III. und dem jungen Friedrich Barbarossa zur Teilnahme am zweiten Kreuzzug aufrief. Je zwei Fresken erzählen Geschichten vom Heiligen Stephanus und Papst Stephan I. Als erster Märtyrer des Christentums wurde der Heilige Stephanus wegen seines Glaubens um das Jahr 40 zu Tode gesteinigt. Ein ähnliches Schicksal erlitt Stephan I. Den Papst und Bischof von Rom haben römische Soldaten im August 257 enthauptet. In einer eigens dafür konstruierten Kuppelkonstruktion ist „Die Marienkrönung“ als Hauptwerk der Ausstellung angebracht. Das 40 Quadratmeter große Gemälde mit der Schutzpatronin des Domes zierte bis 1957 die Apsis des Gotteshauses.

Die vom bayerischen König Ludwig I. für das Dominnere in Auftrag gegeben und im Nazarener-Stil von Künstlern der Münchener Akademie unter Leitung von Johann Schraudolph ausgeführten Werke entstanden zwischen 1846 und 1853. Die überbordende Bilder- und Farbfülle stand jedoch nach Meinung späterer Experten in krassem Widerspruch zur schlichten Ästhetik der romanischen Kathedrale, was mit Ausnahme des 24-teiligen Marienzyklus in den Bögen des Mittelschiffes zur verlustreichen Abnahme der Monumentalgemälde führte.

Heute muss man dankbar sein, dass zumindest ein Teil gesichert wurde, der Nachwelt erhalten blieb und die Besucher des Kaisersaales mit ihrer außergewöhnlichen Symbol- und Strahlkraft erfreut.

