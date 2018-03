Anzeige

Speyer.Die Mitglieder des Domkapitels zu Würzburg werden morgen in Speyer erwartet, um ihren neuen Oberhirten Franz Jung kennenzulernen. Der Generalvikar des Bistums Speyer folgt dem emeritierten Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann. In der folgenden Woche will Jung dann nach Unterfranken reisen.

„Ich freue mich auf die ersten Begegnungen und hoffe auf eine offene Aufnahme“, sagte Jung dieser Zeitung. Wann die Weihe im Kiliansdom stattfinden wird, steht noch nicht fest. „Irgendwann vor den Sommerferien – den bayerischen“, so Jung. sin