„Freuen uns auf die Rückkehr der Kids“

Speyer.Endlich: Zum Montag, 8. Juni, gehen die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz wieder in einen sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ über. Damit ist bei den Diakonissen ein Höchstmaß an Planung, Organisation und Vorbereitung verbunden, um das Haus für Kinder und die Kita Rulandstraße wieder für alle Kinder zu öffnen.

Im Fokus des Öffnungskonzepts steht der bestmögliche Schutz für Kinder und Personal vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Dies wird durch die Nutzung zusätzlicher Räume, das Essen in Gruppenräumen, statt in der Mensa, aufgestocktes Reinigungspersonal und sogenannte Betreuungssettings gewährleistet. „Dabei werden die Kinder in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die zeitlich und räumlich gemeinsam betreut werden, zum Beispiel Vorschulkinder oder diejenigen, die bereits in der Notbetreuung waren“, erläutert Petra Berzel, Abteilungsleiterin Kitas der Diakonissen.

Über die Organisation der Betreuung aller Kinder hinaus gelte es nun, die pädagogische Arbeit wieder in den Mittelpunkt zu stellen, betont Claudia Völcker, Gesamtleitung der Kinder- und Jugendhilfe. Das offene pädagogische Konzept, das die Betreuung in den beiden Kindertagesstätten auszeichnet, soll trotz der notwendigen Einschränkungen so gut wie möglich umgesetzt werden. Dabei werden Funktionsräume wie das Atelier von den einzelnen Betreuungssettings im Wechsel genutzt und dazwischen gereinigt. So können die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung betreut werden. „Das war uns wegen der zahlreichen sonstigen Veränderungen für die Kinder sehr wichtig“, erklärt Völcker.

Ab Montag können nicht nur alle bisher betreuten Kinder in die Tagesstätten zurückkehren, auch Neuaufnahmen sind dann wieder möglich. Die Waldgruppe des Hauses für Kinder hat bereits diesen Mittwoch den Betrieb gestartet, auch hier wurde ein Hygienekonzept erarbeitet.

„Hinter uns liegt eine intensive Vorbereitungsphase, aber wir freuen uns sehr, wieder alle Kinder in unseren Häusern begrüßen zu können“, sind sich Berzel und Völcker einig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020