Speyer.„Suche Frieden und . . .“ – unter diesem Thema steht die nächste Jugendvesper am Sonntag, 3. Juni, um 19.30 Uhr in der Dom-Krypta. Das Portal an der Dom-Nordseite ist ab 19 Uhr geöffnet. Ob beim Katholikentag in Münster oder der internationalen Romwallfahrt der Messdiener, die im Sommer stattfinden wird: Die Suche und die Bemühungen nach Frieden können nie genug in den Fokus kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

So wird in der Jugendvesper Pfarrer Ralf Feix in seiner Ansprache der Frage nachgehen, was „Frieden von Gott“ bedeutet und wie es vielleicht gelingen kann, wirklich mit Gott und den Menschen Frieden zu finden. Musikalisch gestaltet wird die Vesper vom Landauer Chor „Das Coeurchen“. is