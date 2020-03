Frischer Wind mit kleinen Maßnahmen

Speyer.Mit seiner auf rund 800 Quadratmeter vergrößerten Ausstellungsfläche bietet das Speyerer Sanitär-Heizung-Klima-Unternehmen Schlör & Faß in der Wormser Landstraße 247 nun noch mehr Ideen und Anregungen „zum Anfassen“ für alle, die in den Bereichen Bad, Wasser, Heizung und Klima modernisieren wollen. Hier lassen sich die neuesten Produkte und Systeme unter die Lupe nehmen und die Funktionsweisen an Anschauungsobjekten erklären, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu den Höhepunkten gehören Armaturen und Brausen, die die Besucher in Funktion testen und die Wasserstrahle erfühlen können, anstatt sich auf das reine Vorstellungsvermögen verlassen zu müssen. Das für Demonstrationszwecke benötigte Wasser wird zur Wiederverwendung einer Regenwasserzisterne zugeführt. An der neuen „Brunnenwand“ sind, für den Betrachter sichtbar, auch ein über Wlan steuerbarer Leckage-Schutz und eine physikalische Wasseraufbereitungsanlage in Funktion installiert.

Vielfältige Materialien

Neben Komplettbädern verdeutlichen Armaturen, Waschtische mit integrierten Regalen und dekorative Badmöbel eindrucksvoll die Vielfalt heute zum Einsatz kommender Materialien, Farben und Formen. Mit modernen Spiegelschränken und vielfältigen Beleuchtungseffekten lässt sich ein ganz neues Erscheinungsbild realisieren. Aufputzlösungen für Duscharmaturen oder für ein neues WC, vom einfachen WC über den austauschbaren Toilettendeckel mit Duschfunktion bis hin zum vollautomatisch steuerbaren High-Tech-Washlet eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Umgestaltung sowie für Hygiene und Barrierefreiheit.

„Wenn der Trend zur Komplettbadmodernisierung in Richtung Wellness-Oase oder Lifestyle-Bad auch unvermindert anhält, so spiegelt die Ausstellung doch auch deutlich wider, dass viele Kunden einfach nur mit einer kleineren Maßnahme frischen Wind in ihr Badezimmer bringen wollen“, berichtet der diplomierte Badgestalter Dominik Theiß.

Im Bereich Heizung wird ein breites Spektrum an Komponenten gezeigt, die für ein neues, umzurüstendes oder zu ergänzendes Heizsystem mit Zukunft benötigt werden, darunter Kaminofen, Wärmepumpe, Solarkollektor, Pelletkessel und Pufferspeicher. Da die Förderung bei Teil- oder Komplettmodernisierung derzeit so hoch ist wie noch nie und bis zu 45 Prozent der Investitionskosten beträgt, lohnt sich der genauere Blick umso mehr, so die Pressemitteilung.

Noch mehr Informationen bieten die eintrittsfreien Vorträge, die jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr stattfinden. zg

Info: Mehr Informationen unter www.schloer-fass.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020