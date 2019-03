Frühlingsmarkt mit Handarbeiten

Mannheim.Der Tanzsportverein Mannheim-Rheinau lädt am morgigen Sonntag zum Frühlingsmarkt ins Nachbarschaftshaus, Rheinauer Ring 101, ein. Von 11 bis 17 Uhr bieten fast 50 Künstler, bei freiem Eintritt, ihre Werke an. Österliches wird zu sehen sein. Auch Traditionelles wie Liköre, Marmelade bis hin zu Papierarbeiten, Filz, Stoff, Holz, Metallen und mehr kündigen die Veranstalter an. Die Puppen- & Bärenklinik Hanna Keim nimmt Reparaturen an. In der Cafeteria kann man sich mit einem Imbiss stärken. Ebenso gibt es ein Torten- und Kuchenbuffet, versprechen die Organisatoren. Der Erlös davon ist für die Jugendarbeit des Vereins bestimmt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019