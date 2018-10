Führung durch „Sams“ startet

Speyer.Eine öffentliche Führung durch die aktuelle Familien-Ausstellung „Das Sams und die Helden der Kinderbücher“ im Historischen Museum der Pfalz startet ab Sonntag, 4. November, immer sonntags um 14 Uhr.

Öffentliche Führungen durch die Ausstellung „Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike“ finden am Sonntag, 4. November, und Sonntag, 2. Dezember, um 14.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet jeweils 4 Euro plus Eintritt. Eine Reservierung im Voraus ist nicht möglich. Wer sich für eine Führung durch die umfangreichen Sammlungen des Historischen Museums der Pfalz interessiert, kann im Servicebüro des Museums, Telefon 06232/62 02 22, eine individuelle Führung buchen. Die Ausstellungen „Urgeschichte“, „Römerzeit“ und „Domschatz“, sind nach erfolgen Vorkehrungen für Sanierungsarbeiten wieder geöffnet. zg

