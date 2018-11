Speyer.Während in Paris mit großer internationaler Beteiligung an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert wurde, hat zeitgleich in Chartres, der französischen Partnerstadt Speyers, ebenfalls eine Gedenkveranstaltung mit europäischer Note stattgefunden. Daran haben Speyers Oberbürgermeister Hansjörg Eger, sein Chartrainer Amtskollege Jean-Pierre Gorges und die Bürgermeisterin der portugiesischen Partnerstadt von Chartres, Évora, teilgenommen.

Mit einer Kranzniederlegung am Denkmal der Chartrainer Gefallenen, einem Gottesdienst in der Kathedrale und einem Empfang im Rathaus hat man auch in Chartres an den Jahrestag des Waffenstillstandes erinnert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Eger wurde dabei die besondere Ehre zu Teil, im Chartrainer Rathaus einen Redebeitrag zu halten. Der Speyerer Oberbürgermeister sprach in diesem Zusammenhang von der großen Bedeutung der deutsch-französischen kommunalen Partnerschaften in der Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland.

Er schloss mit einem Appell zur engagierten Fortführung dieser guten Beziehungen: „Arbeiten wir gemeinsam auf allen Ebenen und besonders auf kommunaler Ebene in unseren Städten am gegenseitigen Verständnis und gegen das Vergessen für den Erhalt des Friedens ohne Mauern, die ansonsten für uns zum Gefängnis werden. Aus der Verwurzelung in der eigenen Region und im Bewusstsein unserer Identität sind wir nur in einem friedlichen und vereinten Europa ohne Nationalismen und Egoismen stark, um auch gegen Anfeindungen anderer solidarisch zu bestehen“, so Eger in seinem Redebeitrag.

Vom 30. Mai bis 2. Juni wird in Chartres das 60-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Chartres und Speyer gefeiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018