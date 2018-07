Für die Riesenbrezel braucht’s noch viel Teig

Die Eröffnung des Brezelfestes am Donnerstag, 12. Juli, wird mit einem kleinen Festumzug vom Altpörtel über Maximilianstraße und Domplatz bis zum Festgelände zelebriert. Der Busverkehr wird deshalb von 17 bis 18.30 Uhr umgeleitet. Im Einmündungsbereich Klipfelsau/Industriestraße wird eine Haltestelle für Linienbusse eingerichtet. Der Busverkehr an dieser Haltestelle wird: Donnerstag auf Freitag bis 0.40 Uhr (letzte Abfahrt), Freitag auf Samstag bis 2.25 Uhr, Samstag auf Sonntag bis 2.25 Uhr, Sonntag auf Montag bis 2.25 Uhr, Montag auf Dienstag bis 1.40 Uhr, Dienstag auf Mittwoch bis 1.40 Uhr erfolgen.

Für Fahrräder gibt’s einen Parkplatz im Sackgassenbereich der Karl-Leilling-Allee. Der Taxenstand befindet sich wie in den vergangenen Jahren in der Steingasse.

Parkplatzsuchende erhalten über das Parkleitsystem die notwendigen Informationen und werden zu Besucherparkplätzen geführt. – so am Naturfreundehaus, am Technik-Museum und am Bademaxx mit insgesamt über 2500 Stellflächen.

Der Brezelfestumzug am Sonntag, 15. Juli, stellt sich in der Burgstraße und in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Gestartet wird gegen 13.30 Uhr über die Friedrich-Ebert-, Wormser Landstraße, Hirschgraben, Bahnhofstraße, Postplatz, Maximilianstraße und Domplatz zur Industriestraße, wo die Auflösung erfolgt. Wegen des ab 12 Uhr stattfindenden Brezelfeststraßenlaufes muss die Laufstrecke bereits ab 11:45 Uhr für den Individualverkehr gesperrt werden. Einige Bushaltestellen im Innenstadtbereich können dann nicht bedient werden. zg