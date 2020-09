Für die Sanierung wird geschlossen

Speyer.. Die Stadtbibliothek ist aufgrund von Sanierungsarbeiten von Monatg, 5. Oktober, bis einschließlich Montag, 9. November, geschlossen. Da sowohl Boden- als auch Elektroarbeiten durchgeführt werden, ist in dieser Zeit kein Publikumsverkehr möglich, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Ausgeliehene Medien werden bis zum Ende der Schließzeit verlängert. Ab Dienstag, 10. November, ist die Stadtbibliothek wieder regulär geöffnet.

Eintrittskarten zur Veranstaltung „Süßes oder Saures“ mit den Phantastik Autoren am Donnerstag, 29. Oktober, können bis einschließlich Freitag, 2. Oktober, in der Stadtbibliothek erworben oder während der Schließzeit per E-Mail reserviert werden.

Das Bibliotheksteam bittet darum, bei der Reservierung die persönlichen Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefonnummer mitzuteilen. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die Lesung von und mit Matthias Egersdörfer ist ausverkauft.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind bis zur Sanierungspause noch jeweils am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 11 bis 15 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020