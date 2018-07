Für Projekte in Pedale treten

Anzeige

Speyer.Am Abend des 29. Juli macht sich Christoph Fuhrbach, Weltkirche-Referent im Bistum Speyer und erfahrener Ausdauersportler, wieder auf einen langen Weg – mit dem Fahrrad von Belgien über Frankreich, Luxemburg, Deutschland , Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien bis nach Griechenland. Mit der Startnummer 146 nimmt er am fast 4000 Kilometer langen „Transcontinental Race (TRC)“ teil. Es ist eines der härtesten Ultraradrennen, bei dem die Radler ohne Unterstützung fahren. Sie sind ganz auf sich allein gestellt – kein Teambus, keine Wasserholer begleiten sie.

Christoph Fuhrbach reizt bei dem Rennen nicht allein die sportliche Herausforderung und das Abenteuer, auch wenn er gerne in die Top 10 fahren würde. „Meine noch wichtigeren Ziele sind, dass ich auf Organisationen und Initiativen hinweise, die ich für wichtig und unterstützenswert halte“, erklärt er. Die Logos sind auf seinem Trikot zu sehen.

Den Osten besser verstehen

Das ist zum einen das Osteuropa Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, Renovabis. „Durch Renovabis wurde mir der Osten unseres Kontinents in den letzten Jahren deutlich näher gebracht. Ich finde es sehr wichtig, als Westeuropäer den Osten meines Heimatkontinents besser zu verstehen. Denn nur so kann es eine gute Einheit Europas geben, die wiederum Voraussetzung dafür ist, dass Europa eine Vorreiterrolle für eine solidarischere und nachhaltigere ,eine‘ Welt einnehmen kann“, sagt Fuhrbach. Auf www.renobavis.de wird das Hilfswerk über die Tour berichten.